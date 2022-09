Elisabetta Canalis, si affaccia alla finestra e il tempo si ferma: meravigliosa (Di lunedì 19 settembre 2022) Elisabetta Canalis è una showgirl di una bellezza sconvolgente; i fan vanno completamente fuori di testa. Impossibile resisterle. Iniziamo con il punto di vista professionale e non possiamo non menzionare le diverse esperienze tra cui quella a Striscia la notizia, il programma in onda su Canale cinque, dove ha interpretato il ruolo di velina mora in compagnia di Maddalena Corvaglia. Dobbiamo, poi, sottolineare il fatto di essere stato sia nella serie “Carabinieri” sia nel film natalizio, il classico cinepanettone, “Natale a New York“. InstagramPassiamo al discorso sentimentale va ricordata la storia con Bobo Vieri, ex attaccante di un certo livello protagonista attualmente sul mondo del web, in particolar modo Twitch, con la BoboTv insieme ai suoi compagni di viaggio Cassano, Ventola e Adani. La felicità è arrivata grazie a Brian Perri, chirurgo molto ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 19 settembre 2022)è una showgirl di una bellezza sconvolgente; i fan vanno completamente fuori di testa. Impossibile resisterle. Iniziamo con il punto di vista professionale e non possiamo non menzionare le diverse esperienze tra cui quella a Striscia la notizia, il programma in onda su Canale cinque, dove ha interpretato il ruolo di velina mora in compagnia di Maddalena Corvaglia. Dobbiamo, poi, sottolineare il fatto di essere stato sia nella serie “Carabinieri” sia nel film natalizio, il classico cinepanettone, “Natale a New York“. InstagramPassiamo al discorso sentimentale va ricordata la storia con Bobo Vieri, ex attaccante di un certo livello protagonista attualmente sul mondo del web, in particolar modo Twitch, con la BoboTv insieme ai suoi compagni di viaggio Cassano, Ventola e Adani. La felicità è arrivata grazie a Brian Perri, chirurgo molto ...

