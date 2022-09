Elezioni Usa 2024, Biden deciderà propria ricandidatura dopo novembre (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato che aspetterà le Elezioni di medio termine per decidere se presentare la propria candidatura per la rielezione nel 2024. “E’ troppo presto per prendere quel tipo di decisione”, ha detto Biden durante un’intervista per la rete statunitense Cbs, sottolineando che “resta da vedere” se si candiderà per la rielezione. Biden ha citato prima le leggi elettorali come motivo per cui non può annunciare una decisione. “Sono un grande rispettoso del destino. E quindi, quello che sto facendo è fare il mio lavoro. Lo farò. Continuo il mio lavoro nell’arco temporale, dopo il prossimo ciclo elettorale deciderò”, ha detto. Nell’intervista, Biden ha parlato anche dell’ex presidente Donald Trump, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Joeha annunciato che aspetterà ledi medio termine per decidere se presentare lacandidatura per la rielezione nel. “E’ troppo presto per prendere quel tipo di decisione”, ha dettodurante un’intervista per la rete statunitense Cbs, sottolineando che “resta da vedere” se si candiderà per la rielezione.ha citato prima le leggi elettorali come motivo per cui non può annunciare una decisione. “Sono un grande rispettoso del destino. E quindi, quello che sto facendo è fare il mio lavoro. Lo farò. Continuo il mio lavoro nell’arco temporale,il prossimo ciclo elettorale deciderò”, ha detto. Nell’intervista,ha parlato anche dell’ex presidente Donald Trump, ...

