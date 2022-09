Elezioni: Speranza, 'Terzo Polo? Proposte vicine a destra, ognuno va dove lo porta il cuore' (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Il Terzo Polo? Nel governo Conte 2 avevo al mio fianco sia ministri del M5S che del partito di Matteo Renzi. Dopodiché oggi ognuno si assume le proprie responsabilità. Se penso ad alcune Proposte del cosiddetto Terzo Polo ci sono differenze, su molti temi sono più vicini alla destra che a noi". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un'intervista all'Adnkronos. "Enrico Letta ha fatto un lavoro molto generoso per provare a portare dentro la coalizione Carlo Calenda, sembrava ci fosse un accordo poi Calenda ha fatto una scelta diversa. ognuno si assume le proprie responsabilità, ognuno va dove lo porta il cuore". ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Il? Nel governo Conte 2 avevo al mio fianco sia ministri del M5S che del partito di Matteo Renzi. Dopodiché oggisi assume le proprie responsabilità. Se penso ad alcunedel cosiddettoci sono differenze, su molti temi sono più vicini allache a noi". Così il ministro della Salute, Roberto, in un'intervista all'Adnkronos. "Enrico Letta ha fatto un lavoro molto generoso per provare are dentro la coalizione Carlo Calenda, sembrava ci fosse un accordo poi Calenda ha fatto una scelta diversa.si assume le proprie responsabilità,valoil". ...

