**Elezioni: Speranza, 'se vince Meloni, Italia isolata in Ue'** (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Con Meloni a palazzo Chigi, l'Italia rischia di essere isolata. L'alleanza Meloni, Salvini, Orban e Le Pen ci porta sul lato sbagliato, quello di chi pensa che bisogna considerare l'Europa un problema e non una soluzione a tanti problemi che ci sono". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un'intervista all'Adnkronos.

