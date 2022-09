Elezioni: Speranza, 'M5S sinistra? La sinistra siamo noi, unico vero progetto in campo' (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set. (Adnkronos) - "I 5 Stelle sono diventati la vera sinistra? La sinistra è la nostra lista e il profilo della nostra lista è basato proprio sui fondamentali: la lotta alle disuguaglianze, la difesa della scuola e della sanità pubblica, la lotta alla precarietà del lavoro, la difesa dell'ambiente, l'allargamento dei diritti. Poi alla fine essere di sinistra o meno lo devi misurare nel merito delle cose hai testa e del progetto che esprimi e la nostra lista lo esprime in maniera molto più netta e più chiara. E' la proposta vera del campo democratico e progressista". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un'intervista a l'Adnkronos. "Poi per me anche sull'esperienza degli ultimi tre anni, il punto essenziale è e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set. (Adnkronos) - "I 5 Stelle sono diventati la vera? Laè la nostra lista e il profilo della nostra lista è basato proprio sui fondamentali: la lotta alle disuguaglianze, la difesa della scuola e della sanità pubblica, la lotta alla precarietà del lavoro, la difesa dell'ambiente, l'allargamento dei diritti. Poi alla fine essere dio meno lo devi misurare nel merito delle cose hai testa e delche esprimi e la nostra lista lo esprime in maniera molto più netta e più chiara. E' la proposta vera deldemocratico e progressista". Così il ministro della Salute, Roberto, in un'intervista a l'Adnkronos. "Poi per me anche sull'esperienza degli ultimi tre anni, il punto essenziale è e ...

pdnetwork : Non dimentichiamo gli applausi della destra dopo aver aver affossato il #DDLZan. Sono stati cinque anni difficiliss… - _MicroMega_ : #ElezioniPolitiche22 Ormai è palla agli elettori. L’ultima speranza: che siano loro a riuscire laddove, per l’enn… - raffyfw1973 : RT @FaustoDeMaria: Stefano #Bonaccini: 'Dopo le elezioni dialogo col M5S per un nuovo centrosinistra.' E anche l’ultima speranza dei riform… - satellix1966 : @Fra_tante3 @gparagone Basta non votare il PD per non avere speranza come ministro della Salute. Piuttosto, vi siet… - StefanoJazz : RT @FaustoDeMaria: Stefano #Bonaccini: 'Dopo le elezioni dialogo col M5S per un nuovo centrosinistra.' E anche l’ultima speranza dei riform… -