Elezioni | Speranza | ' grazie Bersani | campagna in prima linea anche se non candidato' **

Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Letta ha fatto bene a dire che la fase di recupero parte proprio dal Sud , in quella bellissima serata a Reggio Calabria con Pier Luigi Bersani che ringrazio: Pier Luigi non si è candidato, facendo una scelta di grande generosità, ma sta facendo una campagna elettorale in giro per tutta l'Italia come se fosse candidato e trasmette una fortissima motivazione in tutti noi". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un'intervista all'Adnkronos.

