Elezioni: ricorso lista Cappato al tribunale di Milano. Se giudice accoglie potrebbero slittare di 20 giorni (Di lunedì 19 settembre 2022) il giudice del tribunale civile di Milano dove Cappato ha presentato ricorso, si è riservato di decidere entro il 25 settembre L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 19 settembre 2022) ildelcivile didoveha presentato, si è riservato di decidere entro il 25 settembre L'articolo proviene da Firenze Post.

marcocappato : Le elezioni potrebbero saltare al 25 novembre, attesa decisione su ricorso Cappato - marcocappato : Ancora nessuna decisione sulla riammissione della @ListaReferendum. Intanto mancano 6 giorni al voto. ++++Elezioni… - fattoquotidiano : Elezioni, ecco “Libertà di voto”: la piattaforma per sapere chi si vota nell’uninominale. E come si può fare ricors… - PIGS35182084 : RT @MarcoRizzoPC: A ore il responso del giudice sul ricorso per la presentazione delle firme online. Se il ricorso di Cappato fosse accetta… - GiorgioZampier6 : RT @MarcoRizzoPC: A ore il responso del giudice sul ricorso per la presentazione delle firme online. Se il ricorso di Cappato fosse accetta… -