Elezioni | Renzi “Il reddito di cittadinanza rende sudditi”

(Di lunedì 19 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sono i numeri e non io a dire che ildiè uno scandalo e un fallimento. Non solo non contrasta la povertà mai cittadinidi chi difende questo ricatto. Con noi al governo i posti di lavoro aumentarono”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo, durante un'iniziativa elettorale al Museo Piaggio a Pontedera (Pisa). “La povertà – aggiunge – non si combatte solo con i sussidi ma con una sanità, una scuola che funzionano, con le case popolari non fatiscenti. La povertà si combatte con il lavoro, aumentando gli stipendi con la decontribuzione e la detassazione”.(ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it-

