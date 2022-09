Elezioni politiche, le scuole sedi di seggio devono essere disponibili da venerdì pomeriggio a lunedì 26 (Di lunedì 19 settembre 2022) Le scuole sedi di seggio elettorale devono essere disponibili dal 23 settembre pomeriggio al 26 settembre per le Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022. E' l'indicazione del Ministero data con la nota del 29 luglio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 19 settembre 2022) Ledielettoraledal 23 settembreal 26 settembre per ledella Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022. E' l'indicazione del Ministero data con la nota del 29 luglio. L'articolo .

