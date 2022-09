Elezioni, Movimento 5 Stelle: mercoledì Conte in Campania (Di lunedì 19 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sarà in Campania mercoledì 21 settembre. Prima tappa, alle ore 11, a Napoli in Piazzetta Crociferi, per poi proseguire per una passeggiata nel quartiere Sanità. Nel pomeriggio, alle ore 16:30, Conte sarà a Torre del Greco a Piazza Santa Croce e alle 18 ad Acerra in Via Grazia Deledda. Tappa anche a Caserta in Via 28 Settembre alle ore 19 per poi chiudere a Giugliano alle ore 21 in Piazza Gramsci. “In questa tornata elettorale ci scontriamo con politici che, anziché preoccuparsi di rafforzare un sistema di protezione sociale per garantire sostegno ai più deboli, si scagliano contro il reddito di cittadinanza. Anche per queste ragioni il Movimento 5 Stelle tornerà ad ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il presidente delGiuseppesarà in21 settembre. Prima tappa, alle ore 11, a Napoli in Piazzetta Crociferi, per poi proseguire per una passeggiata nel quartiere Sanità. Nel pomeriggio, alle ore 16:30,sarà a Torre del Greco a Piazza Santa Croce e alle 18 ad Acerra in Via Grazia Deledda. Tappa anche a Caserta in Via 28 Settembre alle ore 19 per poi chiudere a Giugliano alle ore 21 in Piazza Gramsci. “In questa tornata elettorale ci scontriamo con politici che, anziché preoccuparsi di rafforzare un sistema di protezione sociale per garantire sostegno ai più deboli, si scagliano contro il reddito di cittadinanza. Anche per queste ragioni iltornerà ad ...

