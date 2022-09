Rossonera_21 : @Pep204 Sconfitta Lunedì Settimana della sosta e delle elezioni. Grandi premesse. - AndreaZoppo : RT @bollettinoADAPT: Ci siamo. E' online «Elezioni 2022: il lavoro nei programmi dei partiti» | a cura di @adaptland Leggi qui: https://t… - ISantangeletta : RT @emmecola: Caro giudice che lunedì valuterà il ricorso di #Cappato sulle firme digitali: non si faccia intimidire dal governo, se c'è da… - Amedeo111960 : @EnricoLetta Lei perderà l’elezioni perché si è messo contro @GiuseppeConteIT che prenderà un sacco di voti. Ha sb… - vale_ria_ : Ultima settimana prima delle elezioni. Che giorno, da lunedì a sabato, si attiverà la magistratura rossa? -

Corriere della Sera

... chepartirà alla volta di New York per partecipare all'assemblea delle Nazioni unite, ... voleva farla approvare dopo le. Questo è un metodo che questo Governo qui non capisce molto', ...... è stato ospite della puntata di Casa Italia , il programma di Sky TG24 - che va in onda dal... FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Politicapolitiche 2022, i ... Elezioni: lunedì 19 settembre alle 10.30 Maurizio Lupi in diretta su Corriere.it