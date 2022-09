Elezioni | il preside-candidato porta gli alunni al comizio della Lega | Me l’hanno chiesto loro

(Di lunedì 19 settembre 2022) “Il mio e’ stato semplicemente un invito raccolto da una ventina disu 500, il compito degli insegnanti e’ quello di far conoscere anche il panorama politico, ma fa notizia perche’ sono candidata con lae Salvini, se fossi successo che uninvitava i suoiad assistere a undi Letta, nessuno avrebbe affrontato la questione…”. E’ sulla difensiva, ma decisa a far valere le proprie ragioni ladell’istituto Nautico di Catania, Brigida Morsellino, che, candidata alla Camera con la, e’ balzata sui titoli di cronaca per avereto con se’, venerdi’ aldi Matteo Salvini, un gruppo di studenti. “La presenza dei ragazzi – spiega ad AGI Morsellino – e’ stata una scelta libera perche’ ...

