Elezioni, i 6 impegni della Lega firmati a Pontida, Letta: “È Ungheria” (Di lunedì 19 settembre 2022) Due idee contrapposte per l’Italia. Così si presentano i due blocchi contrapposti che corrono per le Elezioni del 25 settembre. Ieri, domenica 20 settembre, i leader del centrodestra e del centrosinistra hanno dato il via all’ultima settimana di campagna elettorale. Elezioni: a Pontida le 6 promesse della Lega Da Pontida, città per antonomasia della Lega, L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 19 settembre 2022) Due idee contrapposte per l’Italia. Così si presentano i due blocchi contrapposti che corrono per ledel 25 settembre. Ieri, domenica 20 settembre, i leader del centrodestra e del centrosinistra hanno dato il via all’ultima settimana di campagna elettorale.: ale 6 promesseDa, città per antonomasia, L'articolo proviene da Inews24.it.

LegaSalvini : #SALVINI A #PONTIDA22: «ECCO I SEI IMPEGNI DELLA LEGA». E PROPONE ANCHE DI ABOLIRE CANONE RAI - EnrichettaNegri : RT @GianniMagini: GIOVEDÌ SERA NON PRENDERE IMPEGNI?? Alle 21 si terrà su Twitter il primo #5StelleSPACE, un raduno digitale dove gli atti… - largehause : RT @GianniMagini: GIOVEDÌ SERA NON PRENDERE IMPEGNI?? Alle 21 si terrà su Twitter il primo #5StelleSPACE, un raduno digitale dove gli atti… - Giancar70336148 : RT @GianniMagini: GIOVEDÌ SERA NON PRENDERE IMPEGNI?? Alle 21 si terrà su Twitter il primo #5StelleSPACE, un raduno digitale dove gli atti… - _marlene1265 : RT @GianniMagini: GIOVEDÌ SERA NON PRENDERE IMPEGNI?? Alle 21 si terrà su Twitter il primo #5StelleSPACE, un raduno digitale dove gli atti… -