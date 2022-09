Elezioni, Ft: “L’Italia non può essere governata per sempre da tecnocrati”. Guardian: “Se vince Meloni conseguenze terribili” (Di lunedì 19 settembre 2022) “Chi è la vera Giorgia Meloni? Una sobillatrice di estrema destra, una conservatrice che difende i valori della famiglia, una strenua difensora dell’Ucraina o una minaccia per l’Ue in uno dei suoi momenti più cruciali? E’ abile nel presentare volti diversi, in patria e all’estero, nella ricerca dell’identità di quello che sarebbe il primo premier donna in Italia se, come si prevede, le Elezioni generali di domenica dovessero portare alla vittoria della coalizione di destra guidata dal suo partito”. Lo scrive il Financial Times in un editoriale dal titolo “I tanti volti del probabile nuovo premier italiano“. La conclusione dell’editoriale non firmato, quindi espressione della redazione del Ft, è che lo “scopriremo presto”. Del resto “nonostante la competenza di Draghi, L’Italia non potrà essere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) “Chi è la vera Giorgia? Una sobillatrice di estrema destra, una conservatrice che difende i valori della famiglia, una strenua difensora dell’Ucraina o una minaccia per l’Ue in uno dei suoi momenti più cruciali? E’ abile nel presentare volti diversi, in patria e all’estero, nella ricerca dell’identità di quello che sarebbe il primo premier donna in Italia se, come si prevede, legenerali di domenica dovessero portare alla vittoria della coalizione di destra guidata dal suo partito”. Lo scrive il Financial Times in un editoriale dal titolo “I tanti volti del probabile nuovo premier italiano“. La conclusione dell’editoriale non firmato, quindi espressione della redazione del Ft, è che lo “scopriremo presto”. Del resto “nonostante la competenza di Draghi,non potrà...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | 'Pontida oggi è diventata provincia dell'Ungheria', ha detto Enrico Letta sottolineando: 'Non vogl… - SkyTG24 : #Elezioni, Guerini: 'Rischio default per l'Italia con la destra al governo' - DSantanche : Siamo pronti a cambiare in meglio l’Italia. Dalle elezioni di domenica prossima alle regionali lombarde del prossim… - FuddausS : RT @IlMastinoVerona: Strani i #democratici, accusano #Orban, che ha vinto le elezioni,di essere un dittatore. Hanno governato l'Italia per… - gigicalesso : RT @Miti_Vigliero: Berlusconi, a fare campagna elettorale in giro per l’Italia ci pensa il suo cartonato Le foto postate da Licia Ronzulli… -