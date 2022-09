Elezioni: Fontana, 'Fi fattore equilibrio centrodestra e garanzia per Ue' (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Nel prossimo governo di centrodestra, che si formerà dopo il voto del 25 settembre, Forza Italia rappresenta un fattore di equilibrio, moderazione, di garanzia per l'Ue fondamentale per dare all'esecutivo, nel corso dell'intera legislatura, la stabilità indispensabile per dare risposte reali al Paese". Lo ha affermato Gregorio Fontana, deputato di Fi e questore della Camera, candidato in Veneto, nel corso di un incontro a Porto Viro con alcuni imprenditori ed amministratori locali del territorio. "Il Veneto, con la sua formidabile rete di piccole e medie imprese, la sua forza innovativa, le sue eccellenze nel settore agricolo, è una delle locomotive dell'economia del Paese, che non deve subire cedimenti. Forza Italia -ha aggiunto l'esponente azzurro- opera affinché per le ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Nel prossimo governo di, che si formerà dopo il voto del 25 settembre, Forza Italia rappresenta undi, moderazione, diper l'Ue fondamentale per dare all'esecutivo, nel corso dell'intera legislatura, la stabilità indispensabile per dare risposte reali al Paese". Lo ha affermato Gregorio, deputato di Fi e questore della Camera, candidato in Veneto, nel corso di un incontro a Porto Viro con alcuni imprenditori ed amministratori locali del territorio. "Il Veneto, con la sua formidabile rete di piccole e medie imprese, la sua forza innovativa, le sue eccellenze nel settore agricolo, è una delle locomotive dell'economia del Paese, che non deve subire cedimenti. Forza Italia -ha aggiunto l'esponente azzurro- opera affinché per le ...

