Elezioni, ecco “Libertà di voto”: la piattaforma per sapere chi si vota nell’uninominale. E come si può fare ricorso gratis contro il Rosatellum (Di lunedì 19 settembre 2022) Una piattaforma per sapere chi a chi va il proprio voto nell’uninominale nel proprio collegio e anche un supporto per chi ritiene che la legge elettorale Rosatellum sia indigesta e non consenta una reale Libertà di voto, obbligando l’elettore a esprimere una sola preferenza per i collegi uninominali, appunto, e plurinominali. E se il nome scelto dalla coalizione o dal singolo partito nell’uninominale fosse indigesto? Non c’è nulla da fare, il voto andrà a lui. Per questo l’ex segretario dei Radicali Mario Staderini, in prima linea da anni per difendere i diritti politici dei cittadini, e Giuseppe Alterio ripropongono – come nel 2018 – un sito (libertadivoto.it) dove è possibile ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Unaperchi a chi va il proprionel proprio collegio e anche un supporto per chi ritiene che la legge elettoralesia indigesta e non consenta una realedi, obbligando l’elettore a esprimere una sola preferenza per i collegi uninominali, appunto, e plurinominali. E se il nome scelto dalla coalizione o dal singolo partitofosse indigesto? Non c’è nulla da, ilandrà a lui. Per questo l’ex segretario dei Radicali Mario Staderini, in prima linea da anni per difendere i diritti politici dei cittadini, e Giuseppe Alterio ripropongono –nel 2018 – un sito (libertadi.it) dove è possibile ...

marcocappato : Ecco perché il Governo agita in tribunale il rischio del rinvio delle elezioni, difende l’esclusione della nostra… - fanpage : Il #25settembre si vota dalle 7 alle 23 per le #elezioni politiche: ma come si vota? Chi può votare? Ecco tutto que… - carlosibilia : Ecco perché nel programma con cui ci presentiamo alle elezioni del 25 settembre c’è la proroga di questa agevolazio… - LorisGary3 : @LaFionda2020 E dire che proprio stamattina mi chiedevo: 'Chi ci consiglierà di votare La Fionda alle imminenti ele… - N9FCC12322 : RT @fanpage: Il #25settembre si vota dalle 7 alle 23 per le #elezioni politiche: ma come si vota? Chi può votare? Ecco tutto quello che c'è… -