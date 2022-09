Elezioni, Csel: “Per Comuni difficile trovare locali alternativi a scuole e adeguati per seggi” (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – Quali sono le difficoltà che ostacolano la ‘scissione’ del binomio scuola-Elezioni? Come emerge da un dossier di Centro Studi Enti locali (Csel), per Adnkronos, uno dei maggiori scogli evidenziati dagli amministratori locali nel trovare per i seggi elettorali spazi alternativi rispetto alle scuole è la difficoltà di individuare degli edifici presenti in modo capillare sul territorio e che posseggano tutti i requisiti che una ‘sala delle Elezioni’ deve avere. I fabbricati – ricorda Csel – devono essere facilmente raggiungibili dal maggior numero possibile di elettori chiamati ad esprimervi il proprio voto. Ogni seggio deve avere una porta d’ingresso aperta al pubblico da poter chiudere ... Leggi su italiasera (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – Quali sono le difficoltà che ostacolano la ‘scissione’ del binomio scuola-? Come emerge da un dossier di Centro Studi Enti), per Adnkronos, uno dei maggiori scogli evidenziati dagli amministratorinelper ielettorali spazirispetto alleè la difficoltà di individuare degli edifici presenti in modo capillare sul territorio e che posseggano tutti i requisiti che una ‘sala delle’ deve avere. I fabbricati – ricorda– devono essere facilmente raggiungibili dal maggior numero possibile di elettori chiamati ad esprimervi il proprio voto. Ognio deve avere una porta d’ingresso aperta al pubblico da poter chiudere ...

