Elezioni, Conte canta 'Bella Ciao': "Sbagliato dire che è divisiva. È il simbolo della reazione alla dittatura fascista"

Ha cantato 'Bella Ciao' insieme a una piccola folla di genovesi il leader del M5s Giuseppe Conte in visita a un mercato genovese dove un giornalista de 'Le Iene' lo ha stuzzicato sul caso sollevato dal rifiuto della cantante Laura Pausini di intonare lo storico inno della Resistenza per non schierarsi politicamente. " È un fondamento della reazione alla dittatura fascista, una canzone di tutti e per tutti coloro che si riconoscono nello spirito autenticamente democratico e antifascista della nostra Costituzione", ha dichiarato l'ex presidente del Consiglio.

