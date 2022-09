Elezioni, come il centrodestra può ottenere i due terzi dei seggi (Di lunedì 19 settembre 2022) Siamo entrati nella settimana pre-elettorale decisiva. Sfatiamo una leggenda, quella secondo cui il Rosatellum sarebbe una legge in gran parte proporzionale. È vero che l’assegnazione dei seggi avviene con metodo proporzionale in misura di circa il 63%, ma a determinate condizioni può diventare un sistema iper-maggioritario. Vediamo perché. come funziona la legge elettorale Il sistema elettorale è misto, per il 37% maggioritario e per il 63% proporzionale. Poco più di 1/3 dei seggi è attribuito col sistema dei collegi uninominali a turno unico, dove risulta eletto il candidato che ottiene anche un solo voto in più rispetto agli altri. Al contrario, poco meno dei 2/3 dei collegi plurinominali è col sistema proporzionale dei listini bloccati brevi, coi nomi dei candidati indicati sulla scheda elettorale (da un minimo di 2 ad un massimo ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 19 settembre 2022) Siamo entrati nella settimana pre-elettorale decisiva. Sfatiamo una leggenda, quella secondo cui il Rosatellum sarebbe una legge in gran parte proporzionale. È vero che l’assegnazione deiavviene con metodo proporzionale in misura di circa il 63%, ma a determinate condizioni può diventare un sistema iper-maggioritario. Vediamo perché.funziona la legge elettorale Il sistema elettorale è misto, per il 37% maggioritario e per il 63% proporzionale. Poco più di 1/3 deiè attribuito col sistema dei collegi uninominali a turno unico, dove risulta eletto il candidato che ottiene anche un solo voto in più rispetto agli altri. Al contrario, poco meno dei 2/3 dei collegi plurinominali è col sistema proporzionale dei listini bloccati brevi, coi nomi dei candidati indicati sulla scheda elettorale (da un minimo di 2 ad un massimo ...

