**Elezioni: Calenda, 'contro Richetti operazione elettorale, Pd ci ha fatto campagna'** (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Il caso Richetti comincia a chiarirsi. Un caso abbastanza senza precedenti nel giornalismo contemporaneo: una denuncia anonima a 10 giorni dal voto. Nonostante si trattasse di una persona già nota per stalking, Fanpage ha voluto comunque pubblicare. Questa persona ha precedenti di condanna per calunnia e stalking, è stata denunciata da Ricchetti più di un anno fà. E' chiaramente un'operazione elettorale. Questo dossier gira da un anno nelle redazioni e nessuno lo aveva voluto pubblicare". Così Carlo Calenda a Metropolis sul sito di Repubblica. "E tutta la sinistra, il Pd soprattuto ha fatto una campagna su questo. Ma dico: vogliamo recuperare un principio di dignità e vogliamo dire che è un atto di barbarie giornalistico? E' stata invece ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Il casocomincia a chiarirsi. Un caso abbastanza senza precedenti nel giornalismo contemporaneo: una denuncia anonima a 10 giorni dal voto. Nonostante si trattasse di una persona già nota per stalking, Fanpage ha voluto comunque pubblicare. Questa persona ha precedenti di condanna per calunnia e stalking, è stata denunciata da Ricchetti più di un anno fà. E' chiaramente un'. Questo dossier gira da un anno nelle redazioni e nessuno lo aveva voluto pubblicare". Così Carloa Metropolis sul sito di Repubblica. "E tutta la sinistra, il Pd soprattuto haunasu questo. Ma dico: vogliamo recuperare un principio di dignità e vogliamo dire che è un atto di barbarie giornalistico? E' stata invece ...

