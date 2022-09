Elezioni 25 settembre: scarica il Fac-simile ufficiale delle schede elettorali (Di lunedì 19 settembre 2022) Manca ormai poco alle Elezioni del 25 settembre. Domenica, dalle 7 alle 23, si voterà in tutta Italia per il rinnovo del Parlamento, per eleggere quindi i nuovi componenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Le Elezioni del 25 settembre saranno le prime dopo il Referendum costituzionale del 2020 che ha modificato il numero di parlamentari: anziché 630 deputati e 315 senatori, con queste Elezioni arriveranno in parlamento un numero ridotto di parlamentari, in particolare 400 deputati e 200 senatori. La Direzione centrale per i Servizi elettorali del Viminale ha diffuso finalmente i fac-simile delle schede elettorali che verranno utilizzate per il voto e che riguardano: i 146 collegi uninominali per ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 19 settembre 2022) Manca ormai poco alledel 25. Domenica, dalle 7 alle 23, si voterà in tutta Italia per il rinnovo del Parlamento, per eleggere quindi i nuovi componenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Ledel 25saranno le prime dopo il Referendum costituzionale del 2020 che ha modificato il numero di parlamentari: anziché 630 deputati e 315 senatori, con questearriveranno in parlamento un numero ridotto di parlamentari, in particolare 400 deputati e 200 senatori. La Direzione centrale per i Servizidel Viminale ha diffuso finalmente i fac-che verranno utilizzate per il voto e che riguardano: i 146 collegi uninominali per ...

