Elezioni 2022 | Renzi | “Minacce a me e mia famiglia dopo parole di Conte”

(Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – “Non può un ex presidente del Consiglio minacciare un altro ex presidente del Consiglio, non si fa. Dire come ha fattoa me ‘Vieni in piazza senza scorta’ che vuol dire? Che mi vuol picchiare?”. Così Matteo, ospite di Agorà. “Il mio canale social è pieno di messaggi diretti di gente che mi augura la morte, a me e alla miacheha detto quello che ha detto – ha continuato il leader di Italia Viva – Vi sembra normale istigare alla violenza? Poi è evidente che io ho reagito a una pessima uscita di. Se poi domani mattina un pazzo prende e fa un gesto irresponsabile, chi è il colpevole? Chi è il mandante morale di una roba del genere?”. Disposto a un tavolo con il centrodestra per le riforme istituzionali? “Domani mattina. Con il ...