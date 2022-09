Elezioni 2022, Meloni: “Governo consente provocazioni contro opposizione” (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – “In nessuna democrazia evoluta l’unica opposizione al Governo è oggetto di sistematici attacchi da parte di ministri, cariche istituzionali e grandi media”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “E, soprattutto, in nessuna democrazia occidentale il Governo consente scientificamente provocazioni che potrebbero facilmente sfociare in disordini – durante la campagna elettorale – nelle manifestazioni politiche dell’opposizione. Questa gente parla di Europa, ma il loro modello è il regime di Ceau?escu. Non ci facciamo intimidire da chi odia la libertà e la sovranità popolare”. Sulla questione è intervenuto anche Francesco Lollobrigida, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo di Fdi alla Camera, nel corso di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – “In nessuna democrazia evoluta l’unicaalè oggetto di sistematici attacchi da parte di ministri, cariche istituzionali e grandi media”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia. “E, soprattutto, in nessuna democrazia occidentale ilscientificamenteche potrebbero facilmente sfociare in disordini – durante la campagna elettorale – nelle manifestazioni politiche dell’. Questa gente parla di Europa, ma il loro modello è il regime di Ceau?escu. Non ci facciamo intimidire da chi odia la libertà e la sovranità popolare”. Sulla questione è intervenuto anche Francesco Lollobrigida, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo di Fdi alla Camera, nel corso di ...

