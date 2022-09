Elezioni 2022, Lollobrigida: “Fdi può superare Lega al Nord. L’Ungheria? E’ una democrazia” (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – Elezioni 2022: dalle sanzioni alla Russia ai rapporti con Salvini; dal caro bollette all’abolizione del canone Rai, passando per il governo che verrà. Ha parlato di tutto questo ad Adnkronos Live Francesco Lollobrigida, capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia. A meno di una settimana dal voto, l’esponente di Fdi ostenta ottimismo per un exploit del suo partito al Nord, ipotizzando un sorpasso nei confronti della Lega: “Penso sia possibile, dai dati che emergono, e anche probabile, un risultato di Fratelli d’Italia come primo partito nelle zone produttive d’Italia”. A chi gli chiede se il partito di Salvini rappresenterà un problema per la collocazione atlantista dell’eventuale, nuovo governo di centrodestra, il parlamentare risponde che nel programma “c’è scritto già quale sarà il ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) –: dalle sanzioni alla Russia ai rapporti con Salvini; dal caro bollette all’abolizione del canone Rai, passando per il governo che verrà. Ha parlato di tutto questo ad Adnkronos Live Francesco, capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia. A meno di una settimana dal voto, l’esponente di Fdi ostenta ottimismo per un exploit del suo partito al, ipotizzando un sorpasso nei confronti della: “Penso sia possibile, dai dati che emergono, e anche probabile, un risultato di Fratelli d’Italia come primo partito nelle zone produttive d’Italia”. A chi gli chiede se il partito di Salvini rappresenterà un problema per la collocazione atlantista dell’eventuale, nuovo governo di centrodestra, il parlamentare risponde che nel programma “c’è scritto già quale sarà il ...

