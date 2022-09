Elezioni 2022 | Fico | “Continuerò a fare politica attiva nel M5S”

(Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – Cosa farò dopo l’esperienza parlamentare? “nel M5S, lavoriamo per questo. Le cose dasono molte e ci sono molti problemi da risolvere nel paese”, dice il presidente della Camera, Roberto, ai microfoni di 24 Mattino su Radio 24. Con la fine della legislatura termina infatti anche la sua presidenza al vertice della Camera dei deputati. Sulla campagna elettorale da non candidato,sostiene che “non sono deluso, sono molto soddisfatto di come il M5S sta portando avanti un nuovo corso. Il programma del Movimento mi rappresenta molto, è assolutamente progressista. Candidato o non candidato, lanon si fa solo nelle istituzioni”. Quanto ai toni, “devo dire in verità che fino a questo momento la campagna elettorale mi pare sia stata molto ...

PabloIglesias : Iglesias: “Attenzione c’è il rischio di una versione italiana e spagnola dell'Ungheria e della Polonia”… - petergomezblog : Renzi e la campagna elettorale con il jet privato, è polemica: “Con un volo ha inquinato più di una persona in un a… - Open_gol : Alla procura di Roma risulta aperto un fascicolo da fine 2021, dopo che il senatore di Azione aveva presentato denu… - lucamanetta1 : RT @serebellardinel: Guadagna MILIONI,toglierà #redditodicittadinanza!Assicurava #Draghibis, sbugiardato! Accusa #Conte di voto di scambio,… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: #Elezioni, Guerini: 'Rischio default per l'Italia con la destra al governo' -

RaiNews

... tra i candidati repubblicani alledi midterm, che si mostrano reticenti a dire se ...8 centesimi per kilowattora nel, in aumento del 7,5% rispetto al 2021. Un servizio segnala l'...... sia per il governo che uscirà dalledel 25 settembre, che si dovrà occupare della Legge ... nella misura dello 0,4% del PIL dalal 2045. Elezioni 2022, è la settimana dello sprint finale - Salvini: L'estensione della flat tax non è a vantaggio dei ricchi - Salvini: L'estensione della flat tax non è a vantaggio dei ricchi Era candidata con Italia viva, veniva dal Pd: è morta ieri. «Il 25 settembre sarò in paradiso (se mi vorranno)» ...Sulla stampa americana trova spazio l’uragano Fiona che ha investito Portorico, su quella europea la minaccia dell’Ue di tagliare i fondi all’illiberale Ungheria di Orban. La stampa cinese si concentr ...