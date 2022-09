Elezioni 2022, da Meloni a Letta: gli slogan dell’ultima settimana (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – E’ iniziata l’ultima settimana della campagna elettorale verso le Elezioni 2022. Tutti i leader stanno stringendo sul messaggio che ritengono più utile a convincere gli elettori. Da Giorgia Meloni a Enrico Letta, passando per Carlo Calenda; da Matteo Salvini e Silvio Berlusconi a Giuseppe Conte. Persone e parole, verso l’ultimo appello al voto. Meloni contro gli attacchi al centrodestra. “In nessuna democrazia evoluta l’unica opposizione al Governo è oggetto di sistematici attacchi da parte di Ministri, cariche istituzionali e grandi media. E, soprattutto, in nessuna democrazia occidentale il Governo consente scientificamente provocazioni che potrebbero facilmente sfociare in disordini – durante la campagna elettorale – nelle manifestazioni politiche ... Leggi su italiasera (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – E’ iniziata l’ultimadella campagna elettorale verso le. Tutti i leader stanno stringendo sul messaggio che ritengono più utile a convincere gli elettori. Da Giorgiaa Enrico, passando per Carlo Calenda; da Matteo Salvini e Silvio Berlusconi a Giuseppe Conte. Persone e parole, verso l’ultimo appello al voto.contro gli attacchi al centrodestra. “In nessuna democrazia evoluta l’unica opposizione al Governo è oggetto di sistematici attacchi da parte di Ministri, cariche istituzionali e grandi media. E, soprattutto, in nessuna democrazia occidentale il Governo consente scientificamente provocazioni che potrebbero facilmente sfociare in disordini – durante la campagna elettorale – nelle manifestazioni politiche ...

PabloIglesias : Iglesias: “Attenzione c’è il rischio di una versione italiana e spagnola dell'Ungheria e della Polonia”… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Il leader di M5s Giuseppe Conte, a Genova in visita ad un mercato canta Bella Ciao. È 'una canzone… - fattoquotidiano : Come sempre, gli Usa condizionano le elezioni italiane con i dossier su soldi e ingerenze russi. E tutti si scordan… - Lega_gruppoID : #Elezioni2022 - Campomenosi (Lega) a Conte: basta no che bloccano Italia, infrastrutture vitali per Liguria.… - GDS_it : Gaetano Armao, candidato del Terzo Polo alla presidenza della #RegioneSiciliana , dice che «chi parla di riforme se… -