Ecco le memorie che Marchionne non ha potuto scrivere (Di lunedì 19 settembre 2022) Sergio Marchionne raccontato da Massimo Gramellini: «Mi diceva che le tute blu pagavano gli errori dei colletti bianchi. Biden era uno dei suoi più cari amici: una volta gli chiese se sarebbe stato disposto a fargli da ministro, e lui mi disse: a Joe non potrei dire no»

