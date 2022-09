Ecco il video del nuovo singolo inedito di Lomas “Tu dimmi di no” (Di lunedì 19 settembre 2022) foto di Laura PintacoronaMILANO – E’ uscito il video del nuovo singolo inedito di Lomas “Tu dimmi di no” (Crisler Music Publishing/Believe) già disponibile in digitale e in radio. Il brano è una ballad pop con sfumature R&B che parte lenta e dolce per esplodere nei ritornelli. È un tempo terzinato e nella parte finale c’è un cambio di tono che dà ancora più sfogo alla potenza del ritornello. “Ho scelto di interpretare questo brano per cercare di spiegare che il rifiuto fa parte della vita, in amore, sul lavoro in famiglia. Bisogna accettarlo e cogliere l’occasione per migliorarsi – afferma Lomas – e qui descrivo una situazione che mi è accaduta realmente e che ho voluto raccontare con la musica scritta da mio padre Antonio”. Lomas, pseudonimo di ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 19 settembre 2022) foto di Laura PintacoronaMILANO – E’ uscito ildeldi“Tudi no” (Crisler Music Publishing/Believe) già disponibile in digitale e in radio. Il brano è una ballad pop con sfumature R&B che parte lenta e dolce per esplodere nei ritornelli. È un tempo terzinato e nella parte finale c’è un cambio di tono che dà ancora più sfogo alla potenza del ritornello. “Ho scelto di interpretare questo brano per cercare di spiegare che il rifiuto fa parte della vita, in amore, sul lavoro in famiglia. Bisogna accettarlo e cogliere l’occasione per migliorarsi – afferma– e qui descrivo una situazione che mi è accaduta realmente e che ho voluto raccontare con la musica scritta da mio padre Antonio”., pseudonimo di ...

