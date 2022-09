È esploso il caso Vinicius, la Spagna non vuole etichettarlo come razzismo (Di lunedì 19 settembre 2022) In settimana, in Spagna, s’è molto discusso di Vinicius Junior. Il calciatore del Real Madrid, in soldoni, è accusato di irridere gli avversari con i suoi atteggiamenti. L’ultimo episodio nella sfida all’Atletico: l’attaccante brasiliano s’è travestito da salsero, ha ballato la samba, ha esultato alla sua maniera. Secondo il Guardian, un numero significativo di tifosi dell’Atletico ha cantato “Vinicius è una scimmia”. Il Real Madrid, sulla questione, ha preso una posizione netta, pubblicando un duro comunicato in cui afferma di voler contrastare ogni tipologia di comportamento razzista e xenofobo. Razzisti e xenofobi sono i commenti fatti nelle ultime ore contro Vini, «un ragazzo che interpreta il calcio come la vita, con atteggiamento gioioso e rispettoso, e con sportività». Secondo El Mundo, invece, bisognerebbe ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 settembre 2022) In settimana, in, s’è molto discusso diJunior. Il calciatore del Real Madrid, in soldoni, è accusato di irridere gli avversari con i suoi atteggiamenti. L’ultimo episodio nella sfida all’Atletico: l’attaccante brasiliano s’è travestito da salsero, ha ballato la samba, ha esultato alla sua maniera. Secondo il Guardian, un numero significativo di tifosi dell’Atletico ha cantato “è una scimmia”. Il Real Madrid, sulla questione, ha preso una posizione netta, pubblicando un duro comunicato in cui afferma di voler contrastare ogni tipologia di comportamento razzista e xenofobo. Razzisti e xenofobi sono i commenti fatti nelle ultime ore contro Vini, «un ragazzo che interpreta il calciola vita, con atteggiamento gioioso e rispettoso, e con sportività». Secondo El Mundo, invece, bisognerebbe ...

napolista : È esploso il caso #Vinicius, la #Spagna non vuole etichettarlo come #razzismo Accusato di irridere gli avversari,… - dbgiovanna : RT @emifittipaldi: @Simona_Manzini Ho informato sia Fanpage sia Richetti che stavo indagando. In secundis, il caso è esploso a causa della… - lVendemiale : RT @emifittipaldi: @Simona_Manzini Ho informato sia Fanpage sia Richetti che stavo indagando. In secundis, il caso è esploso a causa della… - StefanoFeltri : RT @emifittipaldi: @Simona_Manzini Ho informato sia Fanpage sia Richetti che stavo indagando. In secundis, il caso è esploso a causa della… - emifittipaldi : @Simona_Manzini Ho informato sia Fanpage sia Richetti che stavo indagando. In secundis, il caso è esploso a causa d… -