Dybala, solo affaticamento: l’argentino subito in viaggio per la Nazionale (Di lunedì 19 settembre 2022) Gli esami a cui si è sottoposto Paulo Dybala non hanno evidenziato lesioni: l’attaccante della Roma risponde alla convocazione Buone notizie per Paulo Dybala. l’argentino, che non ha partecipato alla sfida tra Roma e Atalanta per un fastidio al flessore, è in viaggio come da programma per rispondere alla convocazione del ct Scaloni. Gli esami Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 19 settembre 2022) Gli esami a cui si è sottoposto Paulonon hanno evidenziato lesioni: l’attaccante della Roma risponde alla convocazione Buone notizie per Paulo, che non ha partecipato alla sfida tra Roma e Atalanta per un fastidio al flessore, è income da programma per rispondere alla convocazione del ct Scaloni. Gli esami Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

EleonoraSpagno7 : @ErCardinale ???? oggi ho visto uno ho sentito quello ke ha detto, Dybala è solo un giocatorino, ecco io a questa p… - silviyy71 : RT @EmanuelaLeonar7: Se Agnelli appoggia in tutto Allegri e Allegri voleva Dybala lui sarebbe rimasto. Se la società voleva mandare via Dyb… - lacustre81 : @RobertoMogiani Eh si perchè gli basta un tiro in porta (qualità) , giocando pur male e subire solo 3 gol in 7 part… - fra_garg : @giuventinaa_ Purtroppo domande che non avranno mai una risposta perché noi esterni possiamo solo ricostruire in ba… - fra_garg : @giuventinaa_ Il vero problema è uno solo: Perché secondo te si è arrivato a questo punto? Da quello che ho letto i… -