Dolce e Gabbana si arrabbiarono con Simona Ventura: “Li ho fatti infuriare come licantropi” (Di lunedì 19 settembre 2022) Non soltanto per il suo stile di conduzione unico, Simona Ventura è entrata nell’Olimpo delle presentatrici anche per i suoi look iconici. Negli anni però Super Simo ha fatto arrabbiare qualche stilista e i nomi sono molto noti. Giorgio Armani e Dolce e Gabbana non hanno preso benissimo le modifiche che Simona ha apportato alle loro creazioni. In un’intervista concessa a Il Messaggero la Ventura ha raccontato qualche aneddoto. “Dolce e Gabbana? Incavolati come licantropi”. “Se è vero che in passato, modificai i vestiti di Giorgio Armani e scoppiò il finimondo? Sì. Ai tempi di Scherzi a parte feci tagliare alcuni abiti troppo lunghi per me. Dopo tanti anni Giorgio, che adoro, ancora me lo rinfaccia. Se con ... Leggi su biccy (Di lunedì 19 settembre 2022) Non soltanto per il suo stile di conduzione unico,è entrata nell’Olimpo delle presentatrici anche per i suoi look iconici. Negli anni però Super Simo ha fatto arrabbiare qualche stilista e i nomi sono molto noti. Giorgio Armani enon hanno preso benissimo le modifiche cheha apportato alle loro creazioni. In un’intervista concessa a Il Messaggero laha raccontato qualche aneddoto. “? Incavolati”. “Se è vero che in passato, modificai i vestiti di Giorgio Armani e scoppiò il finimondo? Sì. Ai tempi di Scherzi a parte feci tagliare alcuni abiti troppo lunghi per me. Dopo tanti anni Giorgio, che adoro, ancora me lo rinfaccia. Se con ...

