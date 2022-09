Dodik | il nazionalista serbo accusa l' Occidente | ' Gli ucraini hanno sterminato i russi nel Donbass | dove eravate?'

globalistIT : -

Sarajevo, 19 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il leader nazionalista serbo della Bosnia ed Erzegovina, Milorad Dodik, ha accusato l'Occidente di aver voltato le spalle quando l'Ucraina ha "sterminato" la popolazione russa nel Donbass. «Per molti anni l'Occidente non ha reagito allo sterminio della popolazione russa in Ucraina, ci sono stati omicidi e bombardamenti quotidiani nel Donbass», ha dichiarato Dodik in un'intervista.