Divise da lavoro da 3 generazioni: Latuta, l’eCommerce per risparmiare tempo investendo sulla qualità (Di lunedì 19 settembre 2022) L’abbigliamento per i contesti produttivi, che si tratti di professionisti o grandi aziende, prevede una puntuale corrispondenza con le esigenze lavorative. Ma non basta. È importante anche il rispetto di modalità d’acquisto semplici, accessibili rapidamente. Latuta rappresenta una delle soluzioni più interessanti unendo quasi un secolo di storia con l’immediatezza dell’online. Si tratta dell’eCommerce dell’abbigliamento da lavoro che permette di approfittare, in chiave digitale, di una preparazione maturata in tre generazioni di specialisti nelle Divise da lavoro. Il catalogo è composto dai migliori marchi di abbigliamento professionale e Divise da lavoro, quali ad esempio Giblor’s, Creyconfe, Egochef, Isacco, Payper, Pukka, Rossini, U-Power. Dalle ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 19 settembre 2022) L’abbigliamento per i contesti produttivi, che si tratti di professionisti o grandi aziende, prevede una puntuale corrispondenza con le esigenze lavorative. Ma non basta. È importante anche il rispetto di modalità d’acquisto semplici, accessibili rapidamente.rappresenta una delle soluzioni più interessanti unendo quasi un secolo di storia con l’immediatezza dell’online. Si tratta deldell’abbigliamento dache permette di approfittare, in chiave digitale, di una preparazione maturata in tredi specialisti nelleda. Il catalogo è composto dai migliori marchi di abbigliamento professionale eda, quali ad esempio Giblor’s, Creyconfe, Egochef, Isacco, Payper, Pukka, Rossini, U-Power. Dalle ...

