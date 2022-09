Diletta Leotta come si è presentata al matrimonio del fratello Mirko? Il suo è il look perfetto

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 19 settembre 2022)torna ad essere protagonista dei social grazie ad un evento importantissimo, ovvero ildelManola. Eccosi èla conduttrice di Dazn al lieto evento che si è svolto a Taormina, in Sicilia. L’estate dei matrimoni vip in Italia non si è ancora conclusa, eManola attualmente è uno tra i protagonisti più chiacchierati dei giornali di cronaca rosa nel corso delle ultime ore. A tenere banco nel mondo del web, infatti, non troviamo solo la carrellata di vip che ha preso parte alla cerimonia, ma anche ilsfoggiato dain occasione del giorno speciale vissuto proprio dal ...