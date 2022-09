Diana Del Bufalo, con quel look scatena i fan | Che mini gonna (Di lunedì 19 settembre 2022) Ai fan di Diana Del Bufalo non è si certo sfuggita la gonna che ha indossato la loro beniamina: avete visto che look? Incredibile, guardate. La nota artista non smette mai di avere tutti gli occhi puntati su di sé. Anche per questa volta al centro dell’attenzione c’è uno scatto a dir poco pazzesco, avete L'articolo Diana Del Bufalo, con quel look scatena i fan Che mini gonna chemusica.it. Leggi su chemusica (Di lunedì 19 settembre 2022) Ai fan diDelnon è si certo sfuggita lache ha indossato la loro beniamina: avete visto che? Incredibile, guardate. La nota artista non smette mai di avere tutti gli occhi puntati su di sé. Anche per questa volta al centro dell’attenzione c’è uno scatto a dir poco pazzesco, avete L'articoloDel, coni fan Chechemusica.it.

BorroniAnna1 : RT @antoguerrera: I principini George (9 anni) e Charlotte (7) marceranno anche loro dietro il feretro della Regina sotto gli occhi del mon… - antoguerrera : I principini George (9 anni) e Charlotte (7) marceranno anche loro dietro il feretro della Regina sotto gli occhi d… - tenerifelouiss : Per quanto tempo siete state tu e Diana da sole? — Allora siamo arrivate la mattina del 19 e siamo state sole fino… - amymarched : Ora facciamo finta che io sia una famiglia reale malefica e volessi ammazzare la principessa Diana: perché non avre… - amymarched : C'è gente ancora convinta del gombloddo per ammazzare la principessa Diana e poi ci stupiamo dei risultati delle el… -