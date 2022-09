sportli26181512 : Di Maria, quanto costa il rosso di Monza: rischia di stare fuori fino a metà ottobre: Di Maria, quanto costa il ros… - ioloriceci : RT @pattyfra1: Scrive su Fb Maria Antonietta Ferrara: 'Perla a casa che si guarda amici ???? grazie a mamma Lorena e a papà Massimo' Arriva… - AseroGiovanna : RT @pattyfra1: Scrive su Fb Maria Antonietta Ferrara: 'Perla a casa che si guarda amici ???? grazie a mamma Lorena e a papà Massimo' Arriva… - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Juventus, espulsione Di Maria: quanto rischia l’argentino #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA - TuttoJuve24 : Juventus, espulsione Di Maria: quanto rischia l’argentino #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA -

Angel Dirischia di rimanere lontano dai campi della Serie A fino a metà ottobre, per effetto della squalifica attesa dopo l'espulsione rimediata al minuto 40 di Monza - Juventus. Il rosso diretto ...Nel mezzo, la evitabilissima espulsione di Di: di questi tempi, non ci possiamo affidare ... son tutti capaci, è proprio quando le cose vanno storte che si vedepuò incidere un allenatore ... Squalifica Di Maria: quanto rischia, possibile stangata! E la Gazzetta lo punisce con un voto storico La direzione di Maresca vista ai raggi X dai moviolisti Luca Marelli e Graziano Cesari: cosa rischia l'argentino ...La crisi della Juventus e' al momento chiara, una squadra che perde a Monza non può vivere tranquilla e giustamente a fine gara ha parlato solo l'allenatore in seconda, cecando di ...