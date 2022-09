Di Maio scaramantico | tocca corni e teschi e evoca lo spirito di Maradona pur di propiziarsi gli elettori

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 19 settembre 2022) Luigi Di, che tra attacchi gratuiti e reiterati contro avversari e diretti competitor, e parole in libertà rivolte ai suoi, ostenta sicurezza e profetizza «grandi risultati», non convince fino in fondo. E non solo per la ossessiva ridondanza di allarmi pretestuosi e spauracchi infondati, quanto per le sue ultime sortite napoletane, nel segno della scaramanzia e del buoni auspici. Non ultima la sua partecipazione al Duomo, questa mattina, per assistere alla celebrazione dedicata a San Gennaro… Elezioni e sondaggi amari: DiMa è soprattutto nei giorni scorsi che l’ex grillino oggi al vertice di Impegno Civico, si è mostrato al pubblico di napoletani – e aglitutti – in una stravagante veste di candidatoa passeggio per le vie della ...