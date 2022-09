Delocalizzazioni | sanzioni più pesanti per le imprese con il decreto Aiuti ter

AndreaOrlandosp : In Cdm oggi abbiamo rafforzato le norme sulle delocalizzazioni selvagge avvicinandoci allo spirito originario della… - InfoFiscale : Delocalizzazioni: sanzioni per la chiusura dell'impresa senza tutele, le novità del Decreto Aiuti ter - PES_PoA : RT @AndreaOrlandosp: In Cdm oggi abbiamo rafforzato le norme sulle delocalizzazioni selvagge avvicinandoci allo spirito originario della mi… - BrennaFranco : ```INFO FISCO 17 SETTEMBRE 2022``` *??Un freno alle delocalizzazioni??* Se manca una reale motivazione economica… - NicolaNobile4 : RT @AndreaOrlandosp: In Cdm oggi abbiamo rafforzato le norme sulle delocalizzazioni selvagge avvicinandoci allo spirito originario della mi… -

Tutto quello che c'è da saperepiù pesanti per le imprese con il decreto Aiuti ter Le nuoveper le imprese in merito allecontenute dal decreto ...per la chiusura dell'impresa senza tutele, le novità del Decreto Aiuti ter La lotta alla cosiddetta " delocalizzazione selvaggia " parte dal Decreto Aiuti ter . Come si ...Delocalizzazioni con sanzioni più pesanti e restituzione dei contributi avuti dallo Stato: questo è quello che prevede per le imprese il decreto Aiuti ter come annunciato dal ministero del Lavoro.Il decreto Aiuti ter, che sta per entrare in vigore a seguito della prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, rafforza le tutele per i lavoratori in caso di delocalizzazione o cessione di attività ...