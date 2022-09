Decreto aiuti: fondi saliti a 14 miliardi di euro (Di lunedì 19 settembre 2022) Il Decreto aiuti ter prevede un nuovo bonus per aiutare le famiglie in difficoltà dopo il caro bollette. Il nuovo sussidio prevede un bonus di 150 euro, con un importo si inferiore rispetto al precedente di 200, ma con una platea di riferimento più ampia, pari a 22 milioni di persone, poichè destinata anche a coloro i quali hanno un reddito inferiore a 20 mila euro lordi annui. La misura è diretta anche ai pensionati. Il voucher trasporti per l’acquisto di abbonamenti, con un rimborso fino a 60 euro potrà essere emesso ancora fino a dicembre e fino ad ora ne sono stati emessi 730 mila. Hanno accesso a questo contributo coloro i quali presentano una soglia Isee inferiore ai 35 mila euro annui. Il budget messo a disposizione con il Decreto aiuti ... Leggi su zon (Di lunedì 19 settembre 2022) Ilter prevede un nuovo bonus per aiutare le famiglie in difficoltà dopo il caro bollette. Il nuovo sussidio prevede un bonus di 150, con un importo si inferiore rispetto al precedente di 200, ma con una platea di riferimento più ampia, pari a 22 milioni di persone, poichè destinata anche a coloro i quali hanno un reddito inferiore a 20 milalordi annui. La misura è diretta anche ai pensionati. Il voucher trasporti per l’acquisto di abbonamenti, con un rimborso fino a 60potrà essere emesso ancora fino a dicembre e fino ad ora ne sono stati emessi 730 mila. Hanno accesso a questo contributo coloro i quali presentano una soglia Isee inferiore ai 35 milaannui. Il budget messo a disposizione con il...

