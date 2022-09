DE ZERBI VOLA IN PREMIER, UFFICIALE L’ARRIVO AL BRIGHTON (Di lunedì 19 settembre 2022) Roberto De ZERBI, sarà il nuovo allenatore del BRIGHTON, prendendo il posto di Potter, passato al Chelsea. Dopo l’esperienza con lo Shakhtar Donetsk, il tecnico italiano firmerà un contratto di quattro anni con la squadra inglese; Tony Bloom, presidente del BRIGHTON, ha dichiarato: “Sono assolutamente entusiasta che Roberto abbia accettato di diventare il nostro nuovo allenatore. Le squadre di Roberto giocano un calcio eccitante e coraggioso e sono fiducioso che il suo stile e il suo approccio tattico si adatteranno perfettamente alla nostra squadra”. Prima di accettare la proposta dalla PREMIER League, De ZERBI aveva rifiutato la panchina del Bologna, in segno di rispetto a Sinisa Mihajlovic. La presentazione del nuovo allenatore è stata programmata per martedì, con un giorno di ritardo rispetto ... Leggi su sportnews.snai (Di lunedì 19 settembre 2022) Roberto De, sarà il nuovo allenatore del, prendendo il posto di Potter, passato al Chelsea. Dopo l’esperienza con lo Shakhtar Donetsk, il tecnico italiano firmerà un contratto di quattro anni con la squadra inglese; Tony Bloom, presidente del, ha dichiarato: “Sono assolutamente entusiasta che Roberto abbia accettato di diventare il nostro nuovo allenatore. Le squadre di Roberto giocano un calcio eccitante e coraggioso e sono fiducioso che il suo stile e il suo approccio tattico si adatteranno perfettamente alla nostra squadra”. Prima di accettare la proposta dallaLeague, Deaveva rifiutato la panchina del Bologna, in segno di rispetto a Sinisa Mihajlovic. La presentazione del nuovo allenatore è stata programmata per martedì, con un giorno di ritardo rispetto ...

