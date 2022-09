De Zerbi, la conferenza di presentazione al Brighton rimandata (Di lunedì 19 settembre 2022) De Zerbi, nuovo allenatore del Brighton verrà presentato domani e non oggi, giornata di lutto per i funerali della Regina Elisabetta II Dopo l’annuncio di ieri sera, Roberto De Zerbi è il nuovo allenatore del Brighton. La presentazione del tecnico italiano però è stata rimandata di un giorno, assieme alla conferenza stampa. Il motivo è da ricondurre alla morte della Regina Elisabetta II, che ha rivoluzionato gli ultimi giorni in Inghilterra. la presentazione è stata quindi spostata a domani per rispettare la giornata di lutto in cui sono tenuti i funerali della monarca. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 settembre 2022) De, nuovo allenatore delverrà presentato domani e non oggi, giornata di lutto per i funerali della Regina Elisabetta II Dopo l’annuncio di ieri sera, Roberto Deè il nuovo allenatore del. Ladel tecnico italiano però è statadi un giorno, assieme allastampa. Il motivo è da ricondurre alla morte della Regina Elisabetta II, che ha rivoluzionato gli ultimi giorni in Inghilterra. laè stata quindi spostata a domani per rispettare la giornata di lutto in cui sono tenuti i funerali della monarca. L'articolo proviene da Calcio News 24.

