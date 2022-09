De Giovanni: “Il nuovo Napoli è nettamente più forte di quello che c’era, ammettiamolo” (Di lunedì 19 settembre 2022) Maurizio De Giovanni commenta Milan-Napoli ed esalta Spalletti e la società: “Il nuovo Napoli è molto più forte di quello della scorsa stagione“. Lo scrittore napoletano parla alla Domenica Sportiva e prende una posizione forte: “Spalletti sta dimostrando di essere un maestro di calcio, al secondo anno ha costruito la squadra così come lui ha voluto e sta facendo grandi cose. La società ha preso giocatori sconosciuti al pubblico italiano, ma ha dimostrato di avere grande competenza“. De Giovanni alla Domenica Sportiva va oltre e dice: “Diciamo la verità nessuno pensava che fosse facile rinunciare a giocatori fortissimi come Mertens, Insigne, Opsina, Koulibaly e Fabian Ruiz. Calciatori che costituivano l’ossatura portante della squadra partenopea. ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 19 settembre 2022) Maurizio Decommenta Milan-ed esalta Spalletti e la società: “Ilè molto piùdidella scorsa stagione“. Lo scrittore napoletano parla alla Domenica Sportiva e prende una posizione: “Spalletti sta dimostrando di essere un maestro di calcio, al secondo anno ha costruito la squadra così come lui ha voluto e sta facendo grandi cose. La società ha preso giocatori sconosciuti al pubblico italiano, ma ha dimostrato di avere grande competenza“. Dealla Domenica Sportiva va oltre e dice: “Diciamo la verità nessuno pensava che fosse facile rinunciare a giocatori fortissimi come Mertens, Insigne, Opsina, Koulibaly e Fabian Ruiz. Calciatori che costituivano l’ossatura portante della squadra partenopea. ...

