Daniele Bossari a Verissimo, il conduttore parla per la prima volta del tumore: cosa è cambiato nella sua vita (Di lunedì 19 settembre 2022) Reduce da un periodo di cure dovuto a un tumore alla gola, arrivato senza preavviso, Daniele Bossari si racconta nel salotto di Silvia Toffanin. A Verissimo, il conduttore rivive i terribili momenti della diagnosi, la difficoltà di capire di cosa si trattasse, infine la scoperta e la cura. Le sue parole nel salotto Mediaset. Daniele Bossari a Silvia Toffanin: la diagnosi e i momenti bui del passato Quella rilasciata a Verissimo è la prima intervista televisiva di Bossari dopo la guarigione dal tumore. L’artista aveva rivelato pubblicamente con un post le ragioni della sua lunga assenza dai social, spiegando appunto di essere stato colpito da un tumore alla gola. ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 19 settembre 2022) Reduce da un periodo di cure dovuto a unalla gola, arrivato senza preavviso,si racconta nel salotto di Silvia Toffanin. A, ilrivive i terribili momenti della diagnosi, la difficoltà di capire disi trattasse, infine la scoperta e la cura. Le sue parole nel salotto Mediaset.a Silvia Toffanin: la diagnosi e i momenti bui del passato Quella rilasciata aè laintervista televisiva didopo la guarigione dal. L’artista aveva rivelato pubblicamente con un post le ragioni della sua lunga assenza dai social, spiegando appunto di essere stato colpito da unalla gola. ...

RZironda : RT @Corriere: Daniele Bossari: «Ho avuto paura di morire per il tumore. Filippa è stata indispensabile» - Corriere : Daniele Bossari: «Ho avuto paura di morire per il tumore. Filippa è stata indispensabile» - RZironda : RT @repubblica: Daniele Bossari a 'Verissimo': 'Ho avuto paura di morire. Grazie a Filippa, mi è stata sempre accanto' [di Silvia Fumarola]… - Methamorphose30 : RT @karevismysun: per me Daniele Bossari comunque rimane uno dei miei vincitori preferiti del GF #verissimo - Francy11412804 : RT @CockeyesSong: Mi sono commossa tanto nel sentire la testimonianza di Daniele Bossari, e anche quanto l'amore della sua Filippa lo abbia… -