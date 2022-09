Daniela Santanchè, pm di Milano chiede di archiviare l’indagine per presunti reati fiscali: “Nessun ruolo” (Di lunedì 19 settembre 2022) La procura di Milano ha spezzato due l’indagine sui presunti reati fiscali contestati a Daniela Santanchè e l’ex compagno. Per la politica, presidente e legale rappresentante della società Biofood Italia srl, è stata chiesta l’archiviazione in quanto per gli inquirenti non aveva “alcun ruolo gestionale, operativo, strategico”. L’accusa era di aver aiutato nel 2019 Giovanni Mazzaro a nascondere al Fisco i 393.000 euro incassati con la vendita di una barca a un acquirente maltese per interposta Biofood srl. La senatrice di Fdi è candidata per il centrodestra nel collegio uninominale Lombardia-11 (Cremona), oltre che nei collegi plurinominali di quattro regioni. Diverso il destino per Mazzaro per il quale il pm Paolo Filippini chiede al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) La procura diha spezzato duesuicontestati ae l’ex compagno. Per la politica, presidente e legale rappresentante della società Biofood Italia srl, è stata chiesta l’archiviazione in quanto per gli inquirenti non aveva “alcungestionale, operativo, strategico”. L’accusa era di aver aiutato nel 2019 Giovanni Mazzaro a nascondere al Fisco i 393.000 euro incassati con la vendita di una barca a un acquirente maltese per interposta Biofood srl. La senatrice di Fdi è candidata per il centrodestra nel collegio uninominale Lombardia-11 (Cremona), oltre che nei collegi plurinominali di quattro regioni. Diverso il destino per Mazzaro per il quale il pm Paolo Filippinial ...

c_appendino : Affrontiamo un autunno difficilissimo con inflazione e caro bollette e, invece di pensare a come costruire una rete… - fattoquotidiano : Daniela Santanchè, pm di Milano chiede di archiviare l’indagine per presunti reati fiscali: “Nessun ruolo” - CesarGarpelli : RT @GiovaQuez: “Il 26 di aprile faremo un fatto”. Manco la data delle elezioni… Ma concentriamoci sulla cose serie, cosa cazzo ha Daniela S… - pino_nostro : RT @BlobRai3: IN 'VIN SANTO' VERITAS! 'Decideranno gli italiani se votare noi oppure voi buttando così via il bambino con l’acqua santa”.… - BlobRai3 : IN 'VIN SANTO' VERITAS! 'Decideranno gli italiani se votare noi oppure voi buttando così via il bambino con l’acqua… -