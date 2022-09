Dalla Spd che spinge Letta contro il “partito post fascista” di Meloni alla Clinton che apre alla leader FdI: gli endorsement stranieri in vista delle elezioni (Di lunedì 19 settembre 2022) Manca meno di una settimana al voto e anche nei partiti europei (e non solo) si inizia a guardare con attenzione agli ultimi sussulti della campagna elettorale italiana. Proprio allo sprint finale, nel tentativo di dare il proprio contributo per il successo dei rispettivi alleati a Roma, anche leader e partiti stranieri si schierano a sostegno dei vari candidati. E se il partito del cancelliere tedesco, Olaf Scholz, invita a sostenere Enrico Letta e il Pd per scongiurare un governo con il “partito post-fascista” di Giorgia Meloni, a destra è Marine Le Pen che manda messaggi di sostegno privati a Matteo Salvini. Mentre Luigi De Magistris è riuscito ad avere in Italia in suo sostegno Jean-Luc Mélenchon, leader del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Manca meno di una settimana al voto e anche nei partiti europei (e non solo) si inizia a guardare con attenzione agli ultimi sussulti della campagna elettorale italiana. Proprio allo sprint finale, nel tentativo di dare il proprio contributo per il successo dei rispettivi alleati a Roma, anchee partitisi schierano a sostegno dei vari candidati. E se ildel cancelliere tedesco, Olaf Scholz, invita a sostenere Enricoe il Pd per scongiurare un governo con il “” di Giorgia, a destra è Marine Le Pen che manda messaggi di sostegno privati a Matteo Salvini. Mentre Luigi De Magistris è riuscito ad avere in Italia in suo sostegno Jean-Luc Mélenchon,del ...

capand69 : RT @delfavero_d: @DariusRochebin @LCI @ThierryBreton Ormai in Francia gli stessi amici di Macron lo dicono apertamente: 1) la SPD (gli amic… - 2009Lelle : RT @delfavero_d: @DariusRochebin @LCI @ThierryBreton Ormai in Francia gli stessi amici di Macron lo dicono apertamente: 1) la SPD (gli amic… - ofrakia : RT @delfavero_d: @DariusRochebin @LCI @ThierryBreton Ormai in Francia gli stessi amici di Macron lo dicono apertamente: 1) la SPD (gli amic… - silvyghi : RT @delfavero_d: @DariusRochebin @LCI @ThierryBreton Ormai in Francia gli stessi amici di Macron lo dicono apertamente: 1) la SPD (gli amic… - fatequalcosa : RT @delfavero_d: @DariusRochebin @LCI @ThierryBreton Ormai in Francia gli stessi amici di Macron lo dicono apertamente: 1) la SPD (gli amic… -