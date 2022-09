Dal Real Madrid al Barcellona: i blaugrana sognano il colpo (Di lunedì 19 settembre 2022) La rivalità tra Real Madrid e Barcellona è una di quelle che si è sempre confrontata sul campo regalando spettacolo in tutta la Spagna. Si potrebbe però riaccendere sul mercato. Real Madrid Marco Asensio BarcellonaMarco Asensio è l’oggetto desiderato di alcune top europee. In vista delle prossime finestre di mercato arrivano importanti novità sul futuro del giocatore da Mundo Deportivo. Su di lui ci sono Maldini e Massara che tengono forte l’attenzione, ma c’è un club dalla Liga c’è il Barcellona che potrebbe prendere il calciatore. Si ripeterebbe uno scenario simile a quello di Luis Figo, ma stavolta con direzioni opposte. Marco Asensio potrebbe così seriamente vestire la maglia blaugrana. Il ragazzo dopo il grave infortunio non riesce a ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 19 settembre 2022) La rivalità traè una di quelle che si è sempre confrontata sul campo regalando spettacolo in tutta la Spagna. Si potrebbe però riaccendere sul mercato.Marco AsensioMarco Asensio è l’oggetto desiderato di alcune top europee. In vista delle prossime finestre di mercato arrivano importanti novità sul futuro del giocatore da Mundo Deportivo. Su di lui ci sono Maldini e Massara che tengono forte l’attenzione, ma c’è un club dalla Liga c’è ilche potrebbe prendere il calciatore. Si ripeterebbe uno scenario simile a quello di Luis Figo, ma stavolta con direzioni opposte. Marco Asensio potrebbe così seriamente vestire la maglia. Il ragazzo dopo il grave infortunio non riesce a ...

