webecodibergamo : Dagli autisti ai riparatori auto, ecco le offerte di lavoro in provincia - Violett11315738 : @Barbiero @gloquenzi Contro le aggressioni subite dagli autisti. - GimmiJovinelli : Ringrazio tutti ma proprio tutti.! Dagli industriali agli artigiani, dagli operai agli autisti dei furgoni, dai mur… - giuliettamazzo : @papervthin Normalmente ci sono le fasce orarie garantite.. è qualcosa a volte passa, dipende dagli autisti.. spess… -

Libertà

- dice - In un periodo in cui glidel trasporto pubblico locale sembrano avere gli onori delle cronache solo per episodi spiacevoli ripresiutenti e divulgati sui social, permetteteci ...Disagi nei trasporti Arst nel Parteolla: 'Ma non è certo colpa delle malattie degli'. E' l'importante precisazione che arriva dalla Faisa Cisal: 'Leggiamo sui social e apprendiamoorgani di stampa di accuse precise riguardo alcuni disservizi del trasporto pubblico ... Il grido degli autisti dei bus: "Abbandonati a noi stessi, declino e anarchia utenti" Nuovi posti. Operai edili, impiegati, elettricisti, ma anche fisioterapisti e geometri. Sono molto e variegate le opportunità di lavoro disponibili questa settimana nei diversi Centri per l’impiego de ...PADOVA - Raffica di malattie: ieri Busitalia non ha effettuato il servizio extraurbano su 21 tratte fra le proteste degli utenti. In molti Comuni della provincia, infatti, le corse (in particolare al.