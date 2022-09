Da Messi a Ronaldo fino a Benzema: quanti giocatori in scadenza di contratto (Di lunedì 19 settembre 2022) Non solo in Italia ma anche a livello internazionale ci sono tanti grandi giocatori il cui contratto scadrà a giugno 2023. Tra questi,... Leggi su calciomercato (Di lunedì 19 settembre 2022) Non solo in Italia ma anche a livello internazionale ci sono tanti grandiil cuiscadrà a giugno 2023. Tra questi,...

ESPNFC : Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo in FIFA 23 ?? - Sporf : 'Messi is more complete.' Pedri on the Lionel Messi v Cristiano Ronaldo debate! ?? - GracenoteLive : ?? - Lionel Messi has now scored a Champions League goal against a record 39 different teams 39 - ????Lionel Messi 38… - s1mplyunited : @MufccxiPrxince Messi > Ronaldo - Hazzaclassic : @MufccxiPrxince Ronaldo ?? Messi ?? -