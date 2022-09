“Da chi prendeva i soldi Letta”. Scoppia la bufera ad Omnibus, lite tra politici (Di lunedì 19 settembre 2022) La faida elettorale continua tra le forze di centrodestra e centrosinistra. Siamo agli sgoccioli della campagna, fra pochi giorni ci saranno le elezioni e i partiti sono chiamati a sparare le ultime cartucce a disposizione per accaparrarsi i voti degli ultimi indecisi. Nella puntata di Omnibus, trasmessa su La7 nella mattinata di lunedì 19 settembre sotto la conduzione di Gaia Tortora, è andato in scena un botta e risposta tra il parlamentare del Partito Democratico Andrea Romano e il membro della Lega Edoardo Rixi. “Sull'Europa bisogna essere molto chiari, e per quanto riguarda il Pd il programma per migliorarla è altrettanto chiaro” afferma il dem, che poi attacca la coalizione avversaria: “E' un rischio alto quello che l'Italia corre. Una destra formata da Meloni e Salvini, con Berlusconi che pattina, che dice che il modello è Orban deve preoccupare tutti ... Leggi su iltempo (Di lunedì 19 settembre 2022) La faida elettorale continua tra le forze di centrodestra e centrosinistra. Siamo agli sgoccioli della campagna, fra pochi giorni ci saranno le elezioni e i partiti sono chiamati a sparare le ultime cartucce a disposizione per accaparrarsi i voti degli ultimi indecisi. Nella puntata di, trasmessa su La7 nella mattinata di lunedì 19 settembre sotto la conduzione di Gaia Tortora, è andato in scena un botta e risposta tra il parlamentare del Partito Democratico Andrea Romano e il membro della Lega Edoardo Rixi. “Sull'Europa bisogna essere molto chiari, e per quanto riguarda il Pd il programma per migliorarla è altrettanto chiaro” afferma il dem, che poi attacca la coalizione avversaria: “E' un rischio alto quello che l'Italia corre. Una destra formata da Meloni e Salvini, con Berlusconi che pattina, che dice che il modello è Orban deve preoccupare tutti ...

LaFranci27 : @alexbardi22 Questo tizio, è quello che ci ha chiuso in casa, ha chiuso le attività, ha chiuso le scuole, ha schian… - mikedells : RT @OrNella645587: Agorà Un #Mezzocoso si presenta ecologista, furioso per ciò che è successo nelle Marche, ambientalista Il #Mezzocoso è q… - InfinitoIsacco : RT @OrNella645587: Agorà Un #Mezzocoso si presenta ecologista, furioso per ciò che è successo nelle Marche, ambientalista Il #Mezzocoso è q… - francescapaolam : RT @OrNella645587: Agorà Un #Mezzocoso si presenta ecologista, furioso per ciò che è successo nelle Marche, ambientalista Il #Mezzocoso è q… - genio8111 : @Takutakualb @AngeloCiocca chi prendeva 1 milione di pensione ,poi ne ha presi 500 ,ma per loro non ci sono stati aumenti -