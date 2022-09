Da caro energia a Legge Bilancio, partenza in salita per nuovo Governo (Di lunedì 19 settembre 2022) Sarà un inizio decisamente in salita per il Governo che sarà premiato dagli elettori il 25 settembre: ammonta, infatti, a 35 miliardi di euro l’ “eredità” che il nuovo esecutivo si troverà sul groppone. nuovo Governo, partenza in salita Decisamente elevato l’importo di cui dovrebbe farsi carico entro la fine di quest’anno, almeno per dimezzare gli effetti della crisi energetica in corso. Altrimenti, il rischio che moltissime imprese e altrettante famiglie non siano nelle condizioni di pagare le bollette e, conseguentemente, di vedersi chiudere la fornitura, è molto elevato. A dirlo è l’Ufficio studi della CGIA. Come è stata calcolata questa cifra? Se consideriamo che, rispetto l’anno scorso, i rincari energetici del 2022 cubano 127,4 miliardi di euro, a questo importo ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 settembre 2022) Sarà un inizio decisamente inper ilche sarà premiato dagli elettori il 25 settembre: ammonta, infatti, a 35 miliardi di euro l’ “eredità” che ilesecutivo si troverà sul groppone.inDecisamente elevato l’importo di cui dovrebbe farsi carico entro la fine di quest’anno, almeno per dimezzare gli effetti della crisi energetica in corso. Altrimenti, il rischio che moltissime imprese e altrettante famiglie non siano nelle condizioni di pagare le bollette e, conseguentemente, di vedersi chiudere la fornitura, è molto elevato. A dirlo è l’Ufficio studi della CGIA. Come è stata calcolata questa cifra? Se consideriamo che, rispetto l’anno scorso, i rincari energetici del 2022 cubano 127,4 miliardi di euro, a questo importo ...

